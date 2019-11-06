منتجات يدوية وسباقات الهجن والنباتات العطرية.. تراث سيناوى على خريطة السياحة العربية

"منتجات يدوية، أنشطة رياضية على خريطة السياحة في الدول العربية، نباتات طبية وعطرية بدلا من الكيماويات" تراث سيناوى أصبح علامة تجارية في الأسواق الأوروبية.





حيث يمثل التراث السيناوي علامة تجارية مميزة في الأسواق الخارجية والداخلية بما يتمتع به من تفرد ميزه عن غيرة من مفردات التراث .





في هذا الصدد، قالت الدكتورة أماني غريب مدير جمعية الفيروز بشمال سيناء ..ان الانتاج اليدوي يعتمد علي المقومات البيئية والثروات الطبيعية والذي يمثل مفردات التراث السيناوي الذي أصبح يحمل علامة تجارية للتسويق في الخارج والداخل خلال المعارض وتحقق الحرف اليدوية مكاسب مادية كبيرة وهي مجال لتوفير فرص عمل للشباب وبالتالي فتح أسواق داخلية و خارجية لترويج في الخارج ، وهذه الحرف تعتمد علي المهارات اليدوية في استخدام الخامات الأولية والمقومات الطبيعية المتوفرة في سيناء .





واضافت ان اعمال التطريز اليدوي ، يعد ثروة تمتلكها سيدات سيناء، وكذلك حياكة الملابس والمفروشات الي جانب أنواع مختلفة من المشغولات التي واكبت العصر ، في محاولة للحفاظ علي الحرف اليدوية التراثية من الإنقراض .





ولان الصناعات اليدوية مصدر لتحسين الدخل وشغل وقت الفراغ ..كانت دينا محسن ٢٥ عاما احدي الفتيات التي ذاع صيتها في صناعة الأشغال اليدوية بالخرز ،وهي حاصلة علي بكالوريوس تجارة، من مدينة العريش والت قالت أنا قررت أن أتعلم شغل الخرز بعدما رأيت صور لمفارش وعلب مناديل مشغولة بالخرز وكانت تعجبني كثيرا فسمعت بأن هناك مركز تدريب القوي العاملة بالمحافظة ، حيث التحقت بالمركز وتعلمت بعض الأشياء الي جانب التدريب عن طريق احدي الجمعيات الأهلية وتعلمت كيفية شغل الخرز ، وبعد ذلك بدأت أقوم بعمل مفارش وخداديات واستمر العمل لمدة ٣ سنوات حيث كانت المبادرة في البداية مجرد هواية، بعد ذلك تحول الي تجارة وتسويق من خلال الأقارب وكذلك الاشتراك في المعارض الخارجية.





ولفت الاعلامي سليمان عياط ، معلق رياضات الهجن ،الي ان ممارسة أنشطة رياضية مثل سباقات الهجن بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية ، تعتبر فعاليات تحظي باهتمام من جانب الأمراء العرب من خلال السباقات التي تنظمها سيناء او تشارك فيها من خلال الدعوات للمشاركة في السباقات التي تنظمها الدول العربية وهي تجسيد لوضع هذه الرياضة علي أجندة السياحة علي مستوي الدول العربية ،





الي جانب رياضة سبارت العالمية ،والتي تعتمد علي سياحة السفاري وتسرق الجبال والتزحلق علي الرمال وهي مكونات السياحة عالمية تظهر الجانب التراثي في سيناء ، كما يؤكد ذلك عزمي ابو مليح كابتن الفريق المصري من رفح سيناء ، الذي حقق ميدالية المركز الأول خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧م ،وهذا العام يشارك أيضا في السباق بسلطنة عمان أواخر شهر نوفمبر الجاري .





يؤكد محمود المالح رجل الاعمال الي ان النباتات والاعشاب العطرية والطبية ، تمثل منبر جديد لتسويق منتجات سيناء لزيادة الطلب عليها كونها تدخل في العديد من الأدوية المنتجة من خلال شركات عالمية ،بعد ان ثبتت فعالياتها في تحقيق نتائج إيجابية في علاج الأمراض بعد معالجتها كمياءيا ، لذا فان هناك تعاقدات لتصدير الليمون المجفف والمحروق الي جانب الزعتر والمرمرية والنعناع الي العديد من الدول العربية .



