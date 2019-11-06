Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
البطن
البطن
Advertisements
لمياء الياسين
يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى مجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، و مرض السكري من النوع 2 فهل تعانى من السمنة.. إليك نصائح للتحكم في الوزن بنجاح وتحويل جسمك لماكينة حرق يقدمها موقع "medicalnewstoday

1. تناول الأطعمة المتنوعة والملونة والكثيفة من الناحية الغذائية. 

تناول نظام غذائي متنوع ومغذي

يجب أن تشكل الوجبات الصحية والوجبات الخفيفة أساس النظام الغذائي للإنسان و يجب أن يكون إجمالي تناول الألياف من 25 إلى 30 جرام (جم) يوميًا.

2- ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد الشخص على فقدان الوزن فتعد ممارسة التمارين الرياضية أمر حيوي للصحة البدنية والعقلية يجب أن يستهدف كل شخص على الأقل 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

يجب على الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني عادة أن يزيدوا ببطء من كمية التمارين التي يقومون بها وأن يزيدوا من شدتها تدريجيًا.

4. القضاء على السعرات الحرارية الفارغة

من الممكن أن تستهلك مئات السعرات الحرارية في اليوم عن طريق شرب الصودا المحلاة بالسكر أو الشاي أو العصير أو الكحول. هذه هي المعروفة باسم "السعرات الحرارية الفارغة" لأنها توفر محتوى طاقة إضافية دون تقديم أي فوائد غذائية.

5. تناول الطعام بعقلانية

تناول الطعام بعقلانية ومن المهم التركيز على الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة الغذائية بدلًا من تناولها بالكامل .

الحفاظ على نظرة إيجابية وتكون ثابتة في العمل من أجل التغلب على الحواجز التي تحول دون فقدان الوزن بنجاح.
نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون
نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون
نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون
نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة الرجيم بالماء لحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

أسرع وأسهل 9 عادات تحول الجسد إلى ماكينة لـ حرق الدهون

ترشيحاتنا

تسبب ألم المعدة وتشنجات الحيض.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

حرق الكنائس.. قنبلة موقوتة تهدد إثيوبيا

اخبار الفن| إغماء نرمين الفقي .. وياسمين صبري تقف على يديها

لهذه الأسباب يحرم شرعاً الاتجار في الآثار.. تعرف عليها

وقفت على يديها.. ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة على الإنستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز

ابتز مديره وهدده.. القبض على لاعب كرة محترف في ناد إنجليزي