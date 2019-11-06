نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى مجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، و مرض السكري من النوع 2 فهل تعانى من السمنة.. إليك نصائح للتحكم في الوزن بنجاح وتحويل جسمك لماكينة حرق يقدمها موقع "medicalnewstoday





1. تناول الأطعمة المتنوعة والملونة والكثيفة من الناحية الغذائية.





تناول نظام غذائي متنوع ومغذي





يجب أن تشكل الوجبات الصحية والوجبات الخفيفة أساس النظام الغذائي للإنسان و يجب أن يكون إجمالي تناول الألياف من 25 إلى 30 جرام (جم) يوميًا.





2- ممارسة الرياضة البدنية بانتظام





النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد الشخص على فقدان الوزن فتعد ممارسة التمارين الرياضية أمر حيوي للصحة البدنية والعقلية يجب أن يستهدف كل شخص على الأقل 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.





يجب على الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني عادة أن يزيدوا ببطء من كمية التمارين التي يقومون بها وأن يزيدوا من شدتها تدريجيًا.





4. القضاء على السعرات الحرارية الفارغة





من الممكن أن تستهلك مئات السعرات الحرارية في اليوم عن طريق شرب الصودا المحلاة بالسكر أو الشاي أو العصير أو الكحول. هذه هي المعروفة باسم "السعرات الحرارية الفارغة" لأنها توفر محتوى طاقة إضافية دون تقديم أي فوائد غذائية.





5. تناول الطعام بعقلانية





تناول الطعام بعقلانية ومن المهم التركيز على الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة الغذائية بدلًا من تناولها بالكامل .



