الإسكان: طرح شقق لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة 2020.. اعرف التفاصيل

تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة طرح جديد لوحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" لسكان القاهرة والجيزة.



وأكدت مصادر بالوزارة لـــ "صدى البلد"، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى اجتمع قبل عدة أيام للإعداد لهذا الطرح الجديد خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات لسكان العاصمة والمدن القريبة منها، مشيرة إلى أن آخر طرح لوحدات سكنية لمحدودى الدخل بالعاصمة كان قبل نحو عام فى الإعلان العاشر.



وتابعت المصادر أن الإعلان الجديد سيشمل مناطق متنوعة أغلبها بالقاهرة الكبرى، والمدن الجديدة التابعة لها مثل حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور ، وجارى دراسة إضافة مدن بدر و15 مايو بشرط توافر أراض كافية بها.



وسيتم طرح الإعلان الجديد بشروط الإعلان العاشر بتسليم بعد 3 سنوات، لأن الوزارة لن تبدأ فى التنفيذ إلا عقب حصر الطلبات والتأكد من مطابقته الحالات للشروط الخاصة بالمشروع، وسيتم بناء عدد وحدات لكل المقبولين.



يذكر أن عدد حاجزى وحدات الإعلان العاشر المقبولين تجاوز 170 ألف عميل أغلبهم بمدن بدر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، وطرحت الوزارة خلال آخر 6 أشهر إعلانين للوحدات السكنية لمحدودى الدخل جاهزة للتسليم الفورى بـــ9 مدن بالصعيد و8 محافظات بالدلتا بسعر 184 ألف جنيه للإعلان الحادى عشر و197 ألف جنيه للثاني عشر المتاح الحجز به حاليًا.