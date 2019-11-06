تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

تعلن السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٩ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة





ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



