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تعليم

استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
مشكلة عجز المدرسين
مشكلة عجز المدرسين
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منصور ابوالعلمين
نجحت المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد, في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط الازهري وذلك بعد نقل 21 معلما دفعة واحدة الأمر الذي أحدث خللا في العملية التعليمية .

وكانت صدي البلد قد نشرت عدة تقاير بسبب مشكلة عجز المدرسين واستياء الطلاب وأولياء الأمور بسبب عجز المدرسين وتوقف العملية التعليمية بالمعهد .

يقول الشيخ طلعت محمد سنوسي شيخ معهد بنين موط , إن المعهد شهد إنفراجة في مشكلة عجز المعلمين وذلك بناءًا علي توجيهات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية , حيث أوفد للمعهد لجنة علي رأسها الشيخ احمد السيد هاشم مدير المنطقة والشيخ نصر احمد مهدي مدير ادارة جودة التعليم لحل المشكلة .

وأوضح أن اللجنة قامت بعقد اجتماع مع المعلمين بمعهدي البنين والبنات وانتهت الي وجود حل للمشكلة وبالفعل تم توفير معلمين لسد العجز بالمعهد .

من جانبه أثني محمد منصور وكيل مجلس الأمناء علي أعضاء اللجنه وعلي رأسها الشيخ احمد هاشم والشيخ نصر مهدي لكونهما السبب الرئيسي في حل مشكلة المعهد والتي استمرت أكثر من شهر .

وأعرب أولياء الأمور عن إرتياحهم لحل المشكلة والتي تسببت لهم في قلق دام حوالي شهر, والتي كانت ستؤثر علي مستقبل ابنائهم الطلاب .

يذكر أن معهد بنين موط الاعدادي الثانوي يعد من المعاهد التي تحصل علي المركز الاول علي مستوي المنطقة ومعظم خريجو المعهد في كليات القمة.

استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
استجابه لصدي البلد .. أزهر الوادي ينجح في حل مشكلة عجز المدرسين بمعهد بنين موط
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