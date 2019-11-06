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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6 -11-2019.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأربعاء ، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 - 11 -2019 بيع 16.18 جنيه، وشراء 16.08 جنيه.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء 6 - 11 -2019 بيع 18.07 جنيه، وشراء 17.95 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأربعاء 6 - 11 -2019 بيع 20.93 جنيه، وشراء 20.80 جنيه.

سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، الأربعاء 6 - 11 -2019 بيع 14.96 جنيه، للشراء 14.86 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى الأربعاء 6 - 11 -2019 بيع 16.42 جنيه، وشراء 16.31 جنيه.
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