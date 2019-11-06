نتنياهو يفوز بانتخابات الكنيست فى هذه الحالة

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد للقناة الإسرائيلية الثانية، بأن الشخصية التي سيختارها الجمهور فيما لو أجريت انتخابات إسرائيلية مباشرة، سيكون نتنياهو مع 40% من الأصوات مقابل 36% لجانتس.



وسُئِلَ المشاركون "أن أجريت انتخابات خاصة لرئاسة الحكومة بالوقت الحالي، لمن ستصوتون؟"، النتائج أظهرت تفوقا بـ4% لنتنياهو، لكن شخص من بين أربعة إسرائيليين لم يقرر بعد لمن سيصوت.



وبحسب القناة فقد بين الإسرائيليين الذين عرفوا عن انفسهم على انهم مصوتي وسط-يسار : 7% من المشاركين بالاستطلاع اجابوا نتنياهو، 67% اجابوا انهم سيصوتون لجانتس، و26% قالوا انهم لن يصوتوا او انهم لا يعلمون لمن سيصوتون.



واكدت ان من بين الذين عرفوا أنفسهم على انهم مصوتي اليمين: 66% من المشاركين بالاستطلاع قالوا نتنياهو، 15% قالوا إنهم سيصوتون لجانتس، و19% قالوا انهم لا يعرفون لمن.



ووفقا لعينة الاستطلاع الكاملة: الفائز بالاستطلاع هو نتنياهو مع 40% مقابل 36% لجانتس، 24% من المستطلعين قالوا إنهم لن يصوتوا أو لم يقرروا بعد.

