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رياضة

تين هاج: التحكيم منع أياكس من الانتصار على تشيلسي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام: إن قرارات التحكيم كلفت ناديه ضياع الفوز على تشيلسي، خلال التعادل المثير (4-4)، بعد طرد اثنين من لاعبيه في نقطة تحول، بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة، في المجموعة الثامنة، على ملعب ستامفورد بريدج، لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح.

وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.

وقال تين هاج للصحفيين: "أعتقد أننا لعبنا الليلة بشكل رائع، سيطرنا على المباراة وكنا متقدمين (4-1) و(4-2)... ثم في دقيقة واحدة تغير كل شيء".

وأضاف تين هاج أن بليند تعرض لخطأ، قبل أن يتدخل ضد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، في لقطة جعلته ينال الإنذار الثاني، لكن روكي أشار باستمرار اللعب، ما تسبب في ركلة الجزاء وطرد اللاعب الآخر فيلتمان.

وتابع "بعض القرارات لم تكن في مصلحتنا، أعتقد أننا عوقبنا عدة مرات".

وأكد تين هاج أن ناديه عانى من قرارات خاطئة أيضا، عندما خسر على أرضه (1-0) أمام تشيلسي، الشهر الماضي، بينما أشاد بفريقه على صناعة الفرص لمحاولة الفوز، رغم اللعب بتسعة لاعبين لفترة من الوقت.

وأضاف المدرب، الذي قاد أياكس إلى بلوغ قبل نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي "كنا نستحق الفوز الليلة، سواء عند اللعب بأحد عشر لاعبا أو بتسعة".
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