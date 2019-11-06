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أخبار العالم

أمريكا تحذر.. الصين تسيطر على بنية إسرائيل التحتية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
الصين تسيطر على بنية
الصين تسيطر على بنية إسرائيل التحتية
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سمر صالح
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، اليوم الأربعاء مقالًا للكاتب "إيجور سوبوتين" حول سيطرت الاستثمارات الصينية على البنية التحتية فى إسرائيل ومخاوف أمريكا من استثمارات الصين بموانئ يستخدمها الأسطول السادس الأمريكي بتل ابيب، وفي قطاع الاتصالات.

وقال "إيجور سوبوتين" انه تقرر تشكيل لجنة لمراقبة الاستثمار الأجنبي بعد اجتماع لمجلس الوزراء العسكري السياسي في إسرائيل.

وتابع أنه ستخضع اللجنة لوزارة الخارجية، وتدقق وضع الشركات التي تعد حيوية للاقتصاد والأمن وهي، بالدرجة الأولى، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع.

وتؤكد الصحيفة أن استثمارات الصين في المشاريع الإسرائيلية ستغلب كل المخاوف، ولن يكون للجنة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية سوى طبيعة شكلية وهناك جزء كبير من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الولايات المتحدة حذرت حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط من مخاطر عدم الانتباه إلى الاستثمارات الصينية ووجهت الولايات المتحدة إنذارا واضحا بعد "زحف" الأعمال الصينية إلى أهم موانئ الدولة اليهودية فقد وقّعت مجموعة موانئ شانجهاي الدولية عقدا لبناء جناح في ميناء حيفا مع استئجار المنشأة اللاحق لمدة 25 عاما ويستخدم ميناء حيفا، كما هو معلوم، الأسطول السادس للبحرية الأمريكية كما لوحظ نزوع مماثل نحو مدينة أشدود الساحلية.

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