يجعلك هذا اليوم تحت الأضواء.. حظ مواليد برج العقرب

"كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟"، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 06 نوفمبر-2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



برج العقرب



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهورًا، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل.



عاطفيًا: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.



صحيًا: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق.