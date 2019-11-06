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مرأة

يجعلك هذا اليوم تحت الأضواء.. حظ مواليد برج العقرب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
"كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟"، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 06 نوفمبر-2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

برج العقرب

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهورًا، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل.

عاطفيًا: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحيًا: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق.
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