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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 6/11/2019 في مصر.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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قسم التوك شو
استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 -11-2019 ، على النحو التالي:

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة 28
مرسى مطروح 25
الاسكندرية 27
دمياط 27
بورسعيد 27
العريش 26
رفح 26
الإسماعيلية 28
السويس 28
طنطا 27
سانت كاترين 23
الغردقة 31
شرم الشيخ 30
الفيوم 29
المنيا 29
أسيوط 30
سوهاج 30
قنا 30
الأقصر 32
الوادى الجديد 31
أسوان 33
حلايب 27
شلاتين 30
أبو رماد 29
رأس حدربة 28
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