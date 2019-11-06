جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على فلسطيني أمام طفله.. فيديو

فيديو| جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على فلسطيني في الخليل أمام طفله. pic.twitter.com/6WuEfEBYUd — Gpress l غزة برس (@Gazapres) November 6, 2019

نشرت شبكة غزة برس شريط فيديو يظهر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني بوحشية في وجود طفله.ويظهر في شريط الفيديو المنتشر اعتداء بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي على رجل فلسطيني، وهو ممسك بيد طفله، حيث تم هذا الاعتداء أمام عيناه.وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشر دراسة حول تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، جاء فيها أن إطلاق الصواريخ من قبل الجهاد الإسلامي في 1 نوفمبر يزيد من المعضلة الإسرائيلية في قطاع غزة.وبحسب الدراسة، فإن ذلك يؤكد تعزيز الجهاد الإسلامي لقوتها، وهو ما يؤثر عمليا على قدرة حركة حماس على ضبط الأوضاع في القطاع ضمن أجندتها ورؤيتها، كما ويؤثر على إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة.وأكدت الدراسة أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى استقلالية وحرية عمل الجهاد الإسلامي، لأن ذلك يشكل بالنسبة لها تحديا كبيرا على الجبهة الجنوبية، خاصة وأن الحركة تربطها علاقات وثيقة بالإيرانيين.