Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطوة مدمرة.. روسيا تعلق على انضمام مقدونيا الشمالية لحلف الناتو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
روسيا تعلق على انضمام
روسيا تعلق على انضمام مقدونيا الشمالية لحلف الناتو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
علقت الخارجية الروسية على إمكانية انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو، مشيرة إلى أن عملية توسع الحلف تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مدير القسم الأوروبي الرابع في الخارجية الروسية يوري بيليبسون: "موقف روسيا من توسع الناتو معروف جيدا. هذه العملية في حد ذاتها مدمرة، وتقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية، وتؤدي إلى زيادة المواجهة".

وأكد الدبلوماسي أن "الأمر لا يتعلق بالتهديد العسكري الذي يمكن أن تشكله مقدونيا الشمالية لروسيا بل بالمخاطر التي تهدد الأمن الأوروبي"، والتي يجب ضمانها بطرق مختلفة تمامًا، بدلًا من إشراك هذا البلد في السياسة المعادية لروسيا والتخطيط العسكري للحلف".

وتجري الآن عملية التصديق على بروتوكول دخول مقدونيا الشمالية إلى الناتو. ومن المتوقع أن تكتمل العملية خلال قمة الحلف، التي ستعقد في لندن في ديسمبر.

وتمت الموافقة على انضمام مقدونيا الشمالية إلى الحلف حتى الآن من قبل 21 من أعضاء الناتو الحاليين البالغ عددهم 29.

في سياق متصل، أعلنت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، حيث كشفت أن الحلف يوسع مبادراته ويصفها بأنها "ردع للعدوان الروسي"، مؤكدة أنها لا تشكل أي تهديد لأحد، إلا أنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تشامبرلين يوضح طبيعة إصابته خلال مباراة ليفربول وجينك البلجيكي

إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور

الدولار 16.9 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019

أسرع وأسهل 9 عادات تحول الجسد إلى ماكينة لـ حرق الدهون

خطأ الماضي.. تركي آل الشيخ يتحدث عن استاد الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

أمور تجلب لك الرزق | تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون