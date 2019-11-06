Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يناير المقبل.. عرض مسرحية "الغرفة" على تياترو "آفاق"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
مسرحية الغرفة
مسرحية الغرفة
Advertisements
شيرى نبيل
أعلن الكاتب والمخرج سيد شومان، عرض مسرحيته الجديدة "الغرفة" على مسرح تياترو "آفاق" في شهر يناير المقبل، والمأخوذة عن رواية "غرفة بلا نوافذ" للكاتب يوسف عز الدين.

وقال شومان إنه بدأ بروفات المسرحية تمهيدا لعرضها خلال شهر يناير، مضيفا أن المسرحية تعالج النص الروائي بشكل عصري ليسلط الضوء على الواقع الحالي بروح شبه كوميدية ساخرة يتخلّلها بعض الأغاني والاستعراضات.

تدور أحداث العرض عن ما وراء الطبيعة وما بعد الموت وأن الإنسان له ميتتان، الأولى عندما ينتهي أجله وعمره، والثانية عندما ينتهي أجل الذين يذكروننا من الأحياء، وأن حياتنا كأنغام الموسيقى تنتهي بمجرد التوقف عن عزفها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حافية القدمين.. ياسمين صبري تتألق في إطلالة رياضية عجيبة

الدولار 16.9 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

في ظل تراجع المبيعات.. تعرف على حجم مبيعات سيتروين citroen في مصر

أمور تجلب لك الرزق | تعرف عليها

تركي آل الشيخ يرد على ألقاب الشوال والغريب ومكنة فلوس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون