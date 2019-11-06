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رياضة

مواعيد مباريات الدوري السعودي.. اليوم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 6 من نوفمبر، إقامة عدد من المباريات المؤجلة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

ونستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد الموافق 6 - 11- 2019:

موعد مباراة الرائد والتعاون

يستضيف اليوم الرائد نظيره التعاون، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري السعودي، في تمام الساعة 05:00، على أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

موعد مباراة النصر والفيصلي

يحل فريق الفيصلي، ضيفًا على نظيره النصر، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 6، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 06:55، على أستاد الأمير فيصل بن فهد.
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