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برلمان

نائب: صندوق "عطاء" يعكس اهتمام الدولة والمجتمع برعاية ذوي الإعاقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
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معتز الخصوصى
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإطلاق صندوق "عطاء" والذي يعتبر أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ويعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ليكون مفتوحًا أمام جميع الأفراد والشركات وغيرها من الجهات للمساهمة فيه، وتوجيه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة وللمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى دعم وتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

وأكد مشهور فى بيان صحفى له أن العمل بنظام صناديق الاستثمار الخيرية يضمن استدامة التمويل ويوفر شفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية هي البديل العصري للوقف الخيري والذي تعتمد عليه دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء في إقامة مشاريع ضخمة تخدم المجتمع مثل أشهر الجامعات العالمية.

وطالب النائب رجال الاعمال والمؤسسات على اختلاف أنواعها ونشاطاتها بدعم ذلك الصندوق، عبر المساهمة في الاكتتاب المطروح، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات و قدرات على البذل والعطاء يتحتم علينا مساعدتهم ومساعدة الدولة على استغلالها.
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