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حوادث

إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
اصابة ١٩ شخصا بالمطرية
اصابة ١٩ شخصا بالمطرية اثر وقوع تصادم اتوبيسين
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همت الحسينى
أصيب 19 شخصًا في تصادم أتوبيسين في الرابط بين الدقهلية وبورسعيد على الطريق الدولي.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة 19 شخصًا يعملون بمصنع طاهر الأسمر أثناء توجههم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد من المطرية.

وتم نقل 8 مصابين بسيارات الإسعاف و11 عن طريق الأهالى دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة وإجراء الإسعافات الأولية، وتنوعت الحالات ما بين كسور وكدمات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور
إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور
إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور
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