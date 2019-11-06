إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور

أصيب 19 شخصًا في تصادم أتوبيسين في الرابط بين الدقهلية وبورسعيد على الطريق الدولي.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة 19 شخصًا يعملون بمصنع طاهر الأسمر أثناء توجههم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد من المطرية.



وتم نقل 8 مصابين بسيارات الإسعاف و11 عن طريق الأهالى دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة وإجراء الإسعافات الأولية، وتنوعت الحالات ما بين كسور وكدمات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.