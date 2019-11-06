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أخبار العالم

على غرار أرامكو.. ضابط إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
رئيس قسم العمليات
رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حلويا
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سمر صالح
حذر رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء "أهرون حلويا"، من قدرة إيران على تنفيذ هجمات نوعية في إسرائيل، على غرار هجمات حقول النفط أرامكو بالسعودية. 

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن اللواء حلويا قوله "إن إيران لديها قدرات وقوات عسكرية في سوريا وإيران والعراق ولبنان، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، أضاف اللواء حلويا "أن إيران قادرة على تنفيذ هجمات نوعية ضد مصالح حيوية إسرائيلية، مثلما فعلت بحقول البترول السعودية أرامكو".

ولفت اللواء حلويا، إلى أن العام القادم 2020، سيجمل معه الكثير من الاحتمالات والتوقعات السلبية، للمصالح الحيوية الإسرائيلية بالمنطقة.

وأشار حلويا، إلى أن من يعتقد أن إيران غير قادرة على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على غرار هجمات أرامكو، النوعية والدقيقة، والتي تخطت كل الحواجز الدفاعية الجوية الأمريكية والسعودية، فهو مغيب عن الواقع.
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