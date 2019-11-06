على غرار أرامكو.. ضابط إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

حذر رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء "أهرون حلويا"، من قدرة إيران على تنفيذ هجمات نوعية في إسرائيل، على غرار هجمات حقول النفط أرامكو بالسعودية.





ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن اللواء حلويا قوله "إن إيران لديها قدرات وقوات عسكرية في سوريا وإيران والعراق ولبنان، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل".





وبحسب الصحيفة، أضاف اللواء حلويا "أن إيران قادرة على تنفيذ هجمات نوعية ضد مصالح حيوية إسرائيلية، مثلما فعلت بحقول البترول السعودية أرامكو".





ولفت اللواء حلويا، إلى أن العام القادم 2020، سيجمل معه الكثير من الاحتمالات والتوقعات السلبية، للمصالح الحيوية الإسرائيلية بالمنطقة.



