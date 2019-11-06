ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 6 - 11 – 2019 في مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد للجرام ( بدون مصنعية ) على النحو التالي:





عيار 24: 774 جنيها

عيار 21: 677 جنيها

عيار 18: 580 جنيها

الجنيه الذهب: 5416 جنيهًا







