ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 6 - 11 – 2019 في مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد للجرام ( بدون مصنعية ) على النحو التالي:
عيار 24: 774 جنيها
عيار 21: 677 جنيها
عيار 18: 580 جنيها
الجنيه الذهب: 5416 جنيهًا
ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب.