ختام بورصة لندن الدولية للسياحة.. عاصمة الضباب تتوج الجناح المصري بـ إشادات دولية

56 منشأة بالجناح المصري

مصر تفوز بالريادة الدولية

إشادة بما حققته سياحة مصر

وأعرب كيم طومسون، مدير النشر في مجلة "Travel & Tourism News Middle East) TTN" للسياحة والسفر، وهى المجلة التي قامت بترشيح مصر للفوز بهذه الجائزة من خلال شراكتها الإعلامية مع بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، عن سعادته بحصول وزارة السياحة المصرية على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" من بورصة لندن الدولية للسياحة.





وأوضح أنه تم اختيار وزارة السياحة المصرية كرائد لهذه الصناعة الهامة في منطقة الشرق الأوسط للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك تتويجا لما قامت به خلال العامين الماضيين وكان لها أكبر الأثر على صناعة السياحة والسفر في المنطقة والعالم.

مصر أثبت جدارتها

مصر حققت إنجازا كبيرا

المتحف المصري الكبير إنجاز آخر لمصر



يشهد اليوم، الأربعاء، ثالث وآخر فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، التي استمرت أعمالها من 4-6 نوفمبر الجاري كأحد أهم التجمعات المهنية لصناع القرار السياحي على مستوى العالم، بمشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر.تشارك مصر هذا العام بعارضين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقا و27 شركة من بينها شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.فازت وزارة السياحة لأول مرة بجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميًا لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market)، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، ما كان له تأثير كبير على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.وتسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجائزة في احتفالية حضرها أكثر من 500 شخصية من كبار المتخصصين العاملين في مجال السياحة والسفر.وأكدت راشي سين، محررة مجلة TTN، أن وزارة السياحة في مصر أثبت جدارتها للفوز بهذه الجائزة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية، والذى تمت صياغته وتنفيذ محاوره كان له أكبر الأثر على القطاع، كما أنه ساهم في التعزيز من صلابة هذا القطاع الحيوي في مصر، حيث سجلت إيرادات السياحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما أدى الأمن الذي تتمتع به مصر، وزيادة خطوط الطيران إلى زيادة ثقة المستثمرين.كما أعرب "زوراب بولوليكاشڤيلي"، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن سعادته بتواجده في الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة.وأوضح أنه خلال عام ونصف العام استطاعت مصر أن تحقق إنجازا كبيرا في مجال السياحة، وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والمتمثلة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي حققت الوزارة أهدافه في فترة وجيزة، وأصبح نموذجا يحتذى به ونقدمه مثالا لـ ١٥٩ دولة وهم الأعضاء في منظمة السياحة العالمية.وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية، نجحت في اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين الى مصر، وأن هذه الأعداد تزداد بسرعة كبيرة، مؤكدا على أن منظمة السياحة العالمية على استعداد دائم لدعم قطاع السياحة في مصر.وقال: "حضرت في مصر اجتماعين في غاية الأهمية لدورتين متتاليتين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أحدهما في القاهرة والثاني في مدينة شرم الشيخ، وخلال اجتماع الدورة الـ ٤٥ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة مارس الماضي، نظمت وزارة السياحة "منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة" وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، والتي أبرزت العديد من الشباب المصري الذي يمتلك أفكارا مبتكرة ومتميزة يمكن الاستفادة منها عالميا".أشار "زوراب بولوليكاشڤيلي" إلى أنه يتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون إنجازا آخر لمصر.