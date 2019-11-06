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رياضة

تركي آل الشيخ: محمود الخطيب ومجلسه وراء رفض تعاقد الأهلي مع رامون دياز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كواليس لأول مرة عن أزمة تعاقد النادي الأهلي مع رامون دياز في وقت سابق.

وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات عبر فيديو لايف بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتفق الطرفان على أن يتم التعاقد مع رامون دياز.

وأضاف: "بالفعل جاء نجل رامون دياز، وأرسل كابتن الخطيب مندوبًا عنه ليستقبله ويعرفه على النادي وعلى القاهرة، وكان المندوب حسام غالي".

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واستطرد: "رحل نجل رامون دياز، وأرسل المدرب تقريرًا إلى النادي الأهلي يفيد بطلباته، وهو ما دفع الخطيب للتواصل معي، ليؤكد أن طلبات رامون دياز تنذر بأنه سيكون متعبًا في طلباته خلال الفترة المقبلة إذا تم التعاقد معه".

وأكمل: "أكد لي كابتن الخطيب أنه اتفق هو ومجلس إدارته على أن يتم التعاقد مع مدرب تشيكي، وهو ما تقبلته بصدر رحب وأكدت دعمي لهم".
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