دينا فؤاد : محظوظة بالتعامل مع تامر حمزة

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالتعامل مع المخرج تامر حمزة كم خلال مسلسل " قيد عائلي " الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وقالت دينا في تصريح لصدى البلد :إنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه بل سبق وشاركته في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل " الدالي " للراحل نور الشريف، مضيفة أنه مخرج موهوب ومتميز ولديه العديد من الأفكار الجديدة التي تلائم هذه الفترة لذلك أعمالا ناجحة ولها هدف.



يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.