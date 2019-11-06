Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد : محظوظة بالتعامل مع تامر حمزة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:27 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
Advertisements
شيرى نبيل
عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالتعامل مع المخرج تامر حمزة كم خلال مسلسل " قيد عائلي " الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقالت دينا في تصريح لصدى البلد :إنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه بل سبق وشاركته في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل " الدالي " للراحل نور الشريف، مضيفة أنه مخرج موهوب ومتميز ولديه العديد من الأفكار الجديدة التي تلائم هذه الفترة لذلك أعمالا ناجحة ولها هدف.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تكشف كواليس قيد عائلي

دايما متألقة .. الجماهير تهنئ دنيا عبد العزيز بعد تكريمها

شاهد.. دينا فؤاد فى أحدث ظهور لها.. والجمهور: هانم

"يا أم قلب طيب".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ حنان مطاوع

دينا فؤاد: شخصيتي في قيد عائلي جديدة .. وسعيدة بردود الأفعال

شاهد.. دينا فؤاد تغازل جمهورها بـ لوك جديد وتطلب رأيهم فيه

ترشيحاتنا

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

القصة الكاملة.. طارق العريان ما بين أصالة ونسرين طافش

كيف يرى الزملكاوية الصلح بين الأهلي وتركي آل الشيخ؟

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب