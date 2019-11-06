ابنة مي سليم تغني لوالدتها .. والجمهور: "موهوبة".. فيديو

حرصت لي لي ابنة الفنانة مي سليم على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهي تغني لها.





وعلقت مي سليم على الفيديو: "بكرة عيد ميلادي ، لي لي عملت مفاجأة ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة في حياتي ويحفظ كل أولادنا ".





وتفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بابنة مي سليم وصوتها حيث علق: "موهوبة مثل والدتها"، وآخر "هي هتغني إمتى؟".



