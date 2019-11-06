ابنة مي سليم تغني لوالدتها .. والجمهور: "موهوبة".. فيديو

حرصت لي لي ابنة الفنانة مي سليم على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهي تغني لها.
وعلقت مي سليم على الفيديو: "بكرة عيد ميلادي ، لي لي عملت مفاجأة ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة في حياتي ويحفظ كل أولادنا ".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بابنة مي سليم وصوتها حيث علق: "موهوبة مثل والدتها"، وآخر "هي هتغني إمتى؟".
وتنتظر مي سليم حاليًا عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، والمسلسل من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل على قناة Mbc 4، والمسلسل من بطولة كل من إنجي المقدم، مى سليم، إياد نصار، هاجر الشرنوبي، ميس حمدان، داليا مصطفى، إدوارد، عزوز عادل، أماني كمال، هادي خفاجة، والمسلسل من إنتاج "سينرجي"، ومن إخراج مرقس عادل.