Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ابنة مي سليم تغني لوالدتها .. والجمهور: "موهوبة".. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
مي سليم وابنتها
مي سليم وابنتها
Advertisements
شيرى نبيل
حرصت لي لي ابنة الفنانة مي سليم على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهي تغني لها.

وعلقت مي سليم على الفيديو: "بكرة عيد ميلادي ، لي لي عملت مفاجأة ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة في حياتي ويحفظ كل أولادنا ".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بابنة مي سليم وصوتها حيث علق: "موهوبة مثل والدتها"، وآخر "هي هتغني إمتى؟". 

وتنتظر مي سليم حاليًا عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، والمسلسل من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل على قناة Mbc 4، والمسلسل من بطولة كل من إنجي المقدم، مى سليم، إياد نصار، هاجر الشرنوبي، ميس حمدان، داليا مصطفى، إدوارد، عزوز عادل، أماني كمال، هادي خفاجة، والمسلسل من إنتاج "سينرجي"، ومن إخراج مرقس عادل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي سليم إجازة من حواديت الشانزليزيه

وائل جسار يغني تتر مسلسل حواديت الشانزليزيه

طرح برومو مسلسل حواديت الشانزليزيه

فريدة سيف النصر: ألعب دور ضريرة لأول مرة فى حواديت الشانزلزيه

شاهد.. داليا مصطفى تستعيد ذكرياتها مع والدتها بكلمات مؤثرة

نظرة الحب دي أفتقدها.. داليا مصطفى تسترجع ذكرياتها مع والدتها

ترشيحاتنا

إصابة 19 عاملا في تصادم أتوبيسين بالدقهلية.. صور

لن تشعر بالوحدة بعد الآن.. Friended منصة اجتماعية جديدة تنافس فيسبوك

اخبار الفن| إغماء نرمين الفقي .. وياسمين صبري تقف على يديها

تركي آل الشيخ يكشف عن حقيقة البوست الساخر من الزمالك.. وتوقف دعم الأبيض

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين ويكره على هذه الصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب