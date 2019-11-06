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رياضة

اليوم بعثة الأهلي تعود إلي القاهرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات في الرابعة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرا، بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ركز خلاله رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الجانبين الفني والبدني إلى جانب التركيز بشكل أكبر على العامل النفسي والمعنوي.

ويتحرك الأهلي من فندق الإقامة ظهر اليوم ويتوجه إلى مطار دبي واستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.

وكان معسكر الأهلي قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي، واستضاف نادي شباب أهلي دبي تدريبات الفريق التي أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الإعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفني بالتدريبات التي اشتملت على جوانب فنية وخططية.
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