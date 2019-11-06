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أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري يطلق مؤتمره الثاني للمحتوى الإبداعي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:34 م
شعار الدورة
شعار الدورة
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محمد وديع
ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة الدورة الثانية لمؤتمر المحتوي الإبداعي الثقافي في الأربعاء المقبل بقاعة "فرحتي" - فندق جراند حياة – كورنيش النيل.

المركز الثقافي الكوري
ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات الكورية إلى تسليط الضوء على الصناعات الإبداعية في كوريا الجنوبية فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال الحيوي.

وعلى هامش المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، سيتم تنظيم معرض للشركات الكورية المشاركة وعددها 6 شركات بالإضافة إلى ورشة عمل مع عدد من الشركات المصرية ولا سيما المتخصصة منها في تكنولوجيا VR و AR..

ومن جانبه قال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن إن التحول الرقمي طال كافة المجالات بما فيها الثقافة التي تحولت من ثقافة تقليدية إلى ثقافة رقمية يمكن للجميع الوصول إليها بدون أي حواجز، وهو الأمر الذي مكن الثقافة الكورية من الانتشار في العديد من بقاع العالم.

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وأشار يانج إلى أن لكوريا الجنوبية تجربة رائدة في صناعة المحتوى الإبداعي الثقافي بحيث أصبحت هذه القوة الناعمة أحد محركات النمو المستقبلي لكوريا.

المركز الثقافي الكوري يطلق مؤتمره الثاني للمحتوى الإبداعي
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