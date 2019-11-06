المركز الثقافي الكوري يطلق مؤتمره الثاني للمحتوى الإبداعي

ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة الدورة الثانية لمؤتمر المحتوي الإبداعي الثقافي في الأربعاء المقبل بقاعة "فرحتي" - فندق جراند حياة – كورنيش النيل.
وعلى هامش المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، سيتم تنظيم معرض للشركات الكورية المشاركة وعددها 6 شركات بالإضافة إلى ورشة عمل مع عدد من الشركات المصرية ولا سيما المتخصصة منها في تكنولوجيا VR و AR..
ومن جانبه قال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن إن التحول الرقمي طال كافة المجالات بما فيها الثقافة التي تحولت من ثقافة تقليدية إلى ثقافة رقمية يمكن للجميع الوصول إليها بدون أي حواجز، وهو الأمر الذي مكن الثقافة الكورية من الانتشار في العديد من بقاع العالم.
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