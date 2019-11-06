شريف عارف: جماعة الإخوان نشأت من أموال ودعم الإنجليز

قال الكاتب الصحفي شريف عارف: إن ما نشهده الآن سيناريو انتقاميا استراتيجيا من مصر هدفه الانتقام منها بالدرجة الأولى موضحًا أن هناك مخططا كان معد لـ 30 يونيو 2018 وحينما انتبه الشعب المصرى إلى أن نهب الإخوان لا يناسبه ولا يناسب بيئة وطريقة تفكيره وعمقه الحضاري استطاعوا التخلص من هذا الحكم الإرهابي.





وأضاف شريف عارف فى حواره ببرنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "dmc " ان هذا السيناريو يقوم على التحالف الرئيسى بين تركيا وقطر وكل من لهم أحلام في المنطقة وإنما كانت مصر هى العقبة والعثرة في تحقيق الحلم وهو استعادة الخلافة الإسلامية .





وأشار الكاتب الصحفي ان استعادة الخلافة الإسلامية تبنى على النظرية الاستعمارية القديمة قبل ان يتم الاحتلال كان المستعمر يدفع إلى بث روح الفوضى والمعلومات المغلوطة لهدف تحقيق عملية الاستعمار موضحًا ان العصر الحديث استخدام نفس الوسائل بنفس الاستراتيجية وإنما بطرق أخرى .





واكد ان هيئة الإذاعة البريطانية وحربها جزء من مساندة الإخوان على مدى القرن العشرين مشيرًا إلى ان جماعة الإخوان نشأت من أموال ودعم الإنجليز لافتًا ان الجماعة هي الأداة المنفذة لكل ما يحدث فى مصر فى علاقة الإنجليز والإخوان بدأت بالتمويل للعمالة للتجسس على جيش مصر النبيل .



