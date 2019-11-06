حكم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها.. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. ثواب توزيع أهل الميت للخبز والفاكهة.. حكم إقامة الزوجة في بيت أهل زوجها المسافر.. وتكشف حكم خدمتها لهم ..وتجيب عن حكم الذهب المهدي من الأولاد للأم في حياتها