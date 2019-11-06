خلال أسبوع.. حجز إداري للتقاعس عن سداد أقساط الشقق بمرسي علم

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية سرعة الحضور لسداد ما عليهم من متأخرات وحدات سكنية خلال أسبوع.



وأوضح بيان الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، اليوم، أنه طبقا لبنود العقد، تسرى على الأقساط المتأخر سدادها فوائد تأخير البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق لمدة شهر واحد فقط حتى تاريخ السداد.



وفى حالة عدم الالتزام سيتم توقيع إجراءات الحجز الإدارى على الوحدات.