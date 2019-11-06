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مرأة

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها عبر قصتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت حلا شيحة، فستان بكرانيش ذات اللون الأبيض ، مكشوف من منطقة الأكتاف، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها ،وتمتعها بقوام مثالي.

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وتركت حلا شيحة شعرها يتطاير عبر اكتافها بطريقة طبيعية، وغير متكلفة، بالإضافة إلى إبراز ملامح وجهها الرقيقة ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت حلا شيحة إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، مع أنسيال فى اليد ، وهو ما أكمل من إطلالتها.
حلا شيحة حلا شيحة
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