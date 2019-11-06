بث مباشر.. مباراة توتنهام والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة النجم الأحمر ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا:



النجم الأحمر ضد توتنهام:



ترتيب النجم الأحمر وتوتنهام:







بث مباشر.. مباراة النجم الأحمر وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا:

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ريد ستار ستاديوم" معقل النجم الأحمر، وتُنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4.يتطلع توتنهام أمام النجم الأحمر، لتكرار سيناريو المباراة الماضية التي جمعت بينهما منذ أسبوعين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وحقق الفوز فيها على الفريق اليوناني بنتيجة 5-0.وكان توتنهام تعادل أمام أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى 2-2، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ 7-2، في الجولة الثانية، فيما حقق الفوز على النجم الأحمر الجولة الماضية 5-0.وفي سياق المجموعة، يلتقي بايرن ميونخ مع أولمبياكوس اليوناني، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات البطولة ذاتها.يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي يتصدرها بايرن ميونخ برصيد 9 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوتنهام ثالثا بنقطة وحيدة، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.