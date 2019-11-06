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رياضة

غزل المحلة يستضيف المنصورة في ختام الجولة الثالثة بالمظاليم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الاول بنادي غزل المحلة منافسه المنصورة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا في ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

ويسعي فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لحصد الثلاث نقاط مستغلا عاملى الارض والجمهور حتي يدخل المنافسه علي تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز .

علي جانب اخر يحاول فريق المنصورة تحقيق اول فوز له في الدوري القسم الثاني الموسم الحالي بعدما تعرض لتعادلين الجولتين الماضيتين .

جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 4 نقاط بينما جاء فريق المنصورة في المركز الثامن برصيد نقطتين .
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