Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تسحب الـ VIP من مسؤول فلسطيني بالسلطة.. لهذا السبب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
إسرائيل سحبت الـ
إسرائيل سحبت الـ VIP من مسؤول فلسطيني بالسلطة
Advertisements
سمر صالح
ذكرت قناة كان العبرية، أن إسرائيل سحبت الـ VIP من الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن وذلك بعد أن تراجعت السلطة الفلسطينية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بإعادة استيراد العجول من إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية، فرضت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات على السلطة بعد التراجع عن التفاهمات

وسحبت إسرائيل بطاقات الـ BMC لبعض كبار مستوردي العجول من الخارج وجمدت تصاريح الاستيراد منهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير فلسطيني: سنستورد هذا المنتج من مصر وإسرائيل والأردن

بسبب مقاطعة أبقار إسرائيل.. الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية: قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل مازال ساريا

ترشيحاتنا

إيهاب أمين: ما فعلته أمام الزمالك عادي.. وهذا موقفي من التشبيه بـ رمضان صبحي

أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

الشرنوبي في حوار لـ صدى البلد: المقارنات بعد عرض ما تيجي يا مليجي مقصودة.. وأستعد لخوض عدة أعمال الفترة المقبلة

لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

كفاية تشويه.. وزير التعليم: انا لسه عايش ابقوا اتأكدوا مني قبل ما تنشروا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب