إسرائيل تسحب الـ VIP من مسؤول فلسطيني بالسلطة.. لهذا السبب

ذكرت قناة كان العبرية، أن إسرائيل سحبت الـ VIP من الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن وذلك بعد أن تراجعت السلطة الفلسطينية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بإعادة استيراد العجول من إسرائيل.



وبحسب القناة العبرية، فرضت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات على السلطة بعد التراجع عن التفاهمات



وسحبت إسرائيل بطاقات الـ BMC لبعض كبار مستوردي العجول من الخارج وجمدت تصاريح الاستيراد منهم.