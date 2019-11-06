علشان وزنك ميزيدش .. اعرف هتاكل كام نوع من حلاوة المولد؟

نصح أحمد رامي أستاذ التغذية بضرورة توخى الحذر للمواطنين عند شراء حلاوة المولد النبوي، والتأكيد على التأكد من درجة توفر درجات الأمان بها فيما يتعلق بالتخزين والذى تظهر علاماته فى الشكل والرائحة.



وكشف أحمد رامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، إن المواد الخام المصنوعة من الفول السودانى والمكسرات فى الفولية من الممكن بنسبة كبيرة أن تسبب التسمم خاصة وإنها أكثر عرضة للتلف وعيوب التصنيع.



وأوضح أحمد رامى، أن أقل السعرات الحرارية بالنسبة لعلب حلوى المولد هى النواشف " الفولية ، الحمصية ، السمسمية " ويأتى بعدهم اللديدة وبعده الملبن السادة، مشيرأ إلى إنه يفضل تناول حلوى المولد فى الصباح الباكر وتناول صنف واحد فقط من كل حلوى خاصة مصابي السمنة والسكرى .



وحذر أحمد رامى ، المواطنين إنه فى حالة توافر الرائحة غير المستحبة أو القوام الغير متعارف عليه بالنسبة لحلوى المولد فإنه يتوجب البعد فورأ عن شراء هذا المنتج من حلوى المولد.

