خالد قاسم: متسابقو الوظائف القيادية للمحليات يستكملون اختباراتهم في الأكاديمية الوطنية للتدريب

تسعى وزارة التنمية المحلية لتجديد الدماء في المحافظات واختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والقدرة على التجديد وانجاز الاعمال بطرق غير تقليدية، ولذا أعلنت فترة عن مسابقة لاختيار 65 من قيادات المحليات في عدد من المحافظات .





وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن انه يجرى حاليا تقييم المتقدمين للمسابقة من الذين اجتازوا جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية والعملية والمقابلة الشخصية وعددهم 105 متقدمين لشغل 65 وظيفة قيادية بالمحافظات على درجات مختلفة.





وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"،ان المتقدمين موجودون لدى الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لعمل التصفيات، النهائية لاختيار العدد المطلوب للوظائف المعلن عنها، موضحا أنه عقب الاختيار سيتم التنسيق لإعلان النتيجة واستكمال باقى الإجراءات.





وقد انتهت المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات رقم 2 لسنة 2019، منذ فترة، وأجريت المقابلات لحوالى 1114 متقدما، حيث تقدم لدرجة المدير العام ٧١٦ وتقدم للدرجة العالية ٢٩٧ ، و101 للدرجة الممتازة للفوز بـ65 درجة وظيفية بالمحافظات.





وكشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها لجنة اختيار قيادات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، في المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية ، ومنها كيفية حل مشكلة القمامة والحد من مخلفات البناء والتعدي علي أراضي الدول، وبعض الأفكار المبتكرة للتميز في الادارة المحلية وحسن اداء الخدمات للمواطن لشعوره بالرضا .





وكيفية تطوير منظومة النظافة في بعض المحافظات و تفعيل المشاركة المجتمعية في ذلك الملف، بالإضافة إلى أهم المقترحات لحل مشكلة الاستثمار في المحافظات وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي المال العام .





وأهم المقترحات لتوفير العمالة في الجهاز الإداري للمحافظات في الإدارات التي تعاني من عجز واستغلال العمالة الإضافية في الإدارات الأخرى، وتلقت اللجنة التى كانت برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من قيادات الوزارة والمحافظين سابقين وحالين، عدد من المقترحات من المتقدمين و التي سيتم النظر فيها ودراستها .



