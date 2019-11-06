بث مباشر.. مباراة أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد مانشستر سيتي:



ترتيب أتالانتا ومانشستر سيتي:







بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا:







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ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتعميق جراح أتالانتا الذي لم يحصد أي نقاط في البطولة حتى الآن.ويتطلع السيتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى، وعلى دينامو زغرب الكرواتي 2-0، قبل أن يدهس أتالانتا الجولة الماضية 5-1.يتصدر مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا، ويتواجد أتلانتا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.