بث مباشر.. مباراة أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا:
موعد مباراة أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:
ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان سيرو" بإيطاليا، وتنقل عبر وتُنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 2.
بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا:
موعد مباراة أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:
ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان سيرو" بإيطاليا، وتنقل عبر وتُنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 2.
أتالانتا ضد مانشستر سيتي:
ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتعميق جراح أتالانتا الذي لم يحصد أي نقاط في البطولة حتى الآن.
ويتطلع السيتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى، وعلى دينامو زغرب الكرواتي 2-0، قبل أن يدهس أتالانتا الجولة الماضية 5-1.
ترتيب أتالانتا ومانشستر سيتي:
يتصدر مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا، ويتواجد أتلانتا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتعميق جراح أتالانتا الذي لم يحصد أي نقاط في البطولة حتى الآن.
ويتطلع السيتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى، وعلى دينامو زغرب الكرواتي 2-0، قبل أن يدهس أتالانتا الجولة الماضية 5-1.
ترتيب أتالانتا ومانشستر سيتي:
يتصدر مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا، ويتواجد أتلانتا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا:
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