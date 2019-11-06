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تعليم

أطفال إندونيسيا يقرءون مجلة نور.. وإشادة بمحتواها الثقافي والتنويري

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قام مسئولو فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، بعقد سلسلة أنشطة للأطفال، وحرص مسئولو الفرع على توزيع أعداد من مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف على الأطفال، التي نالت إعجابهم ولفتت انتباههم.

كما تم توزيع كتاب طاقة نور الذي يتضمن مجموعة قصص مصورة "كوميكس"، تتناول موضوعات وقضايا تمسّ المجتمع بأسلوب سلس للأطفال مثل "آيات القتال في القرآن، الوطن، الغزوات، الفنون في حياتنا، العفو عند المقدرة، شعب واحد، داعش الإرهابية، جند الله، المستأمنون".

أشاد مسئولو المعاهد بمجلة نور وكتاب طاقة نور وبما يتضمنونه من محتوى ثقافي تنويري، وعبروا عن سعادتهم بوجود مثل هذه الإصدارات القيّمة التي تهدف لترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وغرس حب الوطن والانتماء لدى الطفل.
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