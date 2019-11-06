Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجامعة طنطا استعدادًا لبدء فعاليات مؤتمر إطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، والتي تعد أحد أبرز نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم؛ حيث تهدف إلى الاستفادة من العلماء، وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، حيث تقرر انطلاق المبادرة من جامعة، طنطا بحضور الدكتور أحمد عمار، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد خبراء مؤسسة مصر تستطيع، ومن أبناء جامعة طنطا.

ومن المنتظر -بحسب بيان اليوم الأربعاء- أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المبادرة والأهداف المرجوة منها، بالإضافة لاستعراض أوجه التعاون الذي ستشهده المرحلة القادمة بين جامعة طنطا، والدكتور أحمد عمار، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية.

و مؤتمر جامعة طنطا باكورة سلسلة من المؤتمرات على هذا النسق في مختلف جامعات مصر، ليمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من الربط بين علمائنا الخريجين وجامعاتهم، لتسهم تلك التحركات في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن، ويأتي التعليم في مقدمتها.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للاستفادة من علمائنا بالخارج ممن تخرجوا في الجامعات المصرية، فقد حان الوقت ليساهموا بخبراتهم وتجاربهم في تطوير ودعم جامعاتهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لربط العلماء والخبراء المصريين ببلدهم .. مؤتمر بجامعة طنطا لإطلاق مبادرة جامعتك لها حق عليك

عالم مصري يحصل على الميدالية الشرفية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب بالصين

المصريون بهولندا يطلقون مبادرة ثقافية وطبية لخدمة أبناء الصعيد

ترشيحاتنا

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

روسيا تستولي على مقلاع داوود الإسرائيلي بهذه الطريقة

حرق الكنائس.. قنبلة موقوتة تهدد إثيوبيا

سعر الحديد اليوم الأربعاء في مصر 6 - 11 - 2019

أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما

أمور تجلب لك الرزق | تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب