للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجامعة طنطا استعدادًا لبدء فعاليات مؤتمر إطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، والتي تعد أحد أبرز نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم؛ حيث تهدف إلى الاستفادة من العلماء، وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، حيث تقرر انطلاق المبادرة من جامعة، طنطا بحضور الدكتور أحمد عمار، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد خبراء مؤسسة مصر تستطيع، ومن أبناء جامعة طنطا.



ومن المنتظر -بحسب بيان اليوم الأربعاء- أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المبادرة والأهداف المرجوة منها، بالإضافة لاستعراض أوجه التعاون الذي ستشهده المرحلة القادمة بين جامعة طنطا، والدكتور أحمد عمار، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية.



و مؤتمر جامعة طنطا باكورة سلسلة من المؤتمرات على هذا النسق في مختلف جامعات مصر، ليمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من الربط بين علمائنا الخريجين وجامعاتهم، لتسهم تلك التحركات في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن، ويأتي التعليم في مقدمتها.



وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للاستفادة من علمائنا بالخارج ممن تخرجوا في الجامعات المصرية، فقد حان الوقت ليساهموا بخبراتهم وتجاربهم في تطوير ودعم جامعاتهم.