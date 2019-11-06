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رياضة

بث مباشر.. مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
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القسم الرياضي
يحل فريق يوفنتوس الإيطالي، ضيفًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال اوروبا.

بث مباشر.. مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "لوكموتيف"، وتُنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 1.

لوكوموتيف موسكو ضد يوفنتوس:

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، والذي يبحث عن فوزه الثالث بالبطولة، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة التي يتقاسمها مع منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 7 نقاط.

وكان يوفنتوس تعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني، 2-2، بالجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على ليفركوزن الألماني 3-0، ولوكوموتيف موسكو 2-1 الجولة الماضية.

ويبدو فريقا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الرابعة، والتي تضم بجانبهما باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو.

وتعول جماهير السيدة العجوز، على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة ومساهمته في تتويج ريال مدريد فريقه السابق باللقب الأوروبي 4 مرات.

وفي سياق المجموعة، يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره باير ليفركوزن الألماني، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

ترتيب لوكوموتيف موسكو الروسي ويوفنتوس

يتقاسم يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد، برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يأتي لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ليفركوزن المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

بث مباشر.. مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:
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