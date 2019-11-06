دولتنا قوية.. أبو العينين: منظومة مصرية ناجحة في الاستثمار والسياحة

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن سبب نجاحه في السوق اليابانية هو الإصرار على النجاح، موضحا أنه شارك في العديد من الأسواق المتخصصة، وأصر على التطور وأصبحت هناك ثقة والمنتج يطلب بالاسم.





وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه على قناة «صدى البلد» أن المشروعات التي يشارك فيها كبيرة محطات المترو والقطارات والفنادق والمستشفيات، مشيرا إلى أن اي منتج له مداخل والأهم المصداقية، مشيرا إلى أن السوق اليابانية رائعة في السياحة المصرية.





وأشار الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أن القطاع الخاص الاستثماري ورجال الأعمال لديهم دور بجانب الحكومة في الترويج للسياحة والتواجد في الأسواق الأجنبية بصورة أكثر تسويقيا بإحترافية لتصل الرسالة صحيحة.



