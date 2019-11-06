ضابط إسرائيلي يحذر.. 2020 عام كارثي على إسرائيل

قال رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي، اللواء آرون حليوة، إن "كل الدلائل تشير إلى أن عام 2020 سيكون عامًا ينطوي على إمكانات سلبية وكارثية لمصالح دولة إسرائيل.



وأضاف خلال خطاب مغلق لأعضاء قسم الميزانية في وزارة المالية أن هذه ليست تخويفات، إنها تهديدات ناشئة.



وحذر اللواء "أهرون حلويا"، من قدرة إيران على تنفيذ هجمات نوعية في إسرائيل، على غرار هجمات حقول النفط أرامكو بالسعودية.



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن اللواء حلويا قوله: "إن إيران لديها قدرات وقوات عسكرية في سوريا وإيران والعراق ولبنان، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل".



وبحسب الصحيفة، أضاف اللواء حلويا "أن إيران قادرة على تنفيذ هجمات نوعية ضد مصالح حيوية إسرائيلية، مثلما فعلت بحقول البترول السعودية أرامكو".



ولفت اللواء حلويا، إلى أن العام القادم 2020، سيجمل معه الكثير من الاحتمالات والتوقعات السلبية، للمصالح الحيوية الإسرائيلية بالمنطقة.



وأشار حلويا، إلى أن من يعتقد أن إيران غير قادرة على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على غرار هجمات أرامكو، النوعية والدقيقة، والتي تخطت كل الحواجز الدفاعية الجوية الأمريكية والسعودية، فهو مغيب عن الواقع.