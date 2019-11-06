Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
دي ماريا - مبابي
دي ماريا - مبابي
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:

من المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل سان جيرمان، وتُنقل عبر beIN SPORTS HD 3.

باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج:

يسعى باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية.

ويبدو فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.

ترتيب باريس سان جيرمان وكلوب بروج

يتصدر سان جيرمان، ترتيب المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة 9 نقاط، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين، فيما يتواجد جالطة سراي في المركز الأخير بنقطة واحد

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يبحث عن انتصاره الأول في دورى أبطال أوروبا أمام كلوب بروج

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي في دورى أبطال أوروبا

ريال مدريد يبحث عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي

بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما

ضابط إسرائيلي يحذر.. 2020 عام كارثي على إسرائيل

كفارة اليمين .. التصرف الشرعي لمن تراكمت عليه كفارة الأيمان

سعر الحديد اليوم الأربعاء في مصر 6 - 11 - 2019

حجز العمرة من مصر.. نصائح وتحذيرات لـ المعتمرين قبل الحجز والتعاقد

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي