بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:



موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:



باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج:



ترتيب باريس سان جيرمان وكلوب بروج



بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:









يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.من المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل سان جيرمان، وتُنقل عبر beIN SPORTS HD 3.يسعى باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية.ويبدو فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.يتصدر سان جيرمان، ترتيب المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة 9 نقاط، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين، فيما يتواجد جالطة سراي في المركز الأخير بنقطة واحد