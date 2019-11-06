تحصين 35 ألف طائر.. تعرف على جهود بيطري كفر الشيخ في أسبوع

نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل الوزارة، خطة شاملة، خلال الأسبوع الماضي استهدفت تحصين الطيور والمواشي، والقيام بمأموريات لتطهير الأسواق، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.



وأسفرت جهود الحملات، التي قادها الدكتورة كاميليا عوض الله، مدير إدارة الدواجن، والدكتور خالد البرعى، مدير عام الوقاية، عن علاج 6670 طائرًا، وبلغ إجمالي الطيور المحصنة ضد الأمراض الوبائية 34820 طائرًا.



ونجحت الحملات في إجراء التحصين ضد انفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات بإجمالي 8760 طائرًا ، واستخراج تصريحين لنقل الطيور، وبلغ عدد مأموريات التقصي 3مأموريات، و زيارة 120 منزلًا، فضلًا عن تطهير 10 أسواق، وتطهير 10 "رياشات" بالإضافة إلى إقامة 5 ندوات إرشادية.



ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

