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محافظات

إزالة 44 محلا مخالفا على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة سيدي جابر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بحي شرق، وذلك ضمن الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة استهدفت التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة مطار النزهة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الزراعي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأملاك الأميرية منطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد.

وأضافت رئيس حي شرق، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٨ قرار إزالة صادر من السكة الحديد لـ 44 محلا بمساحة 10 أمتار، جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية ودون تراخيص، ما يؤثر على المظهر الحضاري بطول شريط السكة الحديد.
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