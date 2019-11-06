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رياضة

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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القسم الرياضي
يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره أوليمبياكوس اليوناني، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا:

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، وتنقل المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 5.

بايرن ميونخ ضد أوليمبياكوس:

ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تذوق الفريق مرارة الهزيمة الكارثية أمام آينتراخت بنتيجة 5-1، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويتطلع الفريق البافاري لتحقيق الفوز الرابع له على التوالي في البطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية على حساب توتنهام، والنجم الأحمر، وأوليمبياكوس.

ترتيب بايرن ميونح وأوليمبياكوس:

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل النجم الأحمر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا:

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