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توك شو

احتفالا بالعصا البيضاء.. مكتبة الإسكندرية تكرم 18 طالبا من المكفوفين.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:54 م
اليوم العالمى للعصا
اليوم العالمى للعصا البيضاء
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قسم التوك شو
قال الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم " العصا البيضاء "، مشيرا إلى أنه اليوم يوم عالمي للمكفوفين حيث تنظم المكتبة فعاليات وتقدم أنشطة خاصة لمساعدة ضعاف البصر ونشر الوعى وكيفية التعامل مع الكفيف .

وأضاف أمجد الجوهري عبر الهاتف ببرنامج "صباح الورد " المذاع على فضائية " TeN " أنه تم التعاون مع إحدى المؤسسات الالمانية بمشاركة عدد كبير من الأطفال بمحافظة الإسكندرية .

وأشار رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية أنه تم تكريم 18 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الهدايا المقدمة يستخدمونها بالفعل في حياتهم من سماعات للأذن ولوحات المفاتيح والات حاسبه ناطقة خاصة بهم بالإضافة إلى شهادة التقدير.

وتابع ان الاحتفال اليوم يشارك فيه المبصرين والمكفوفين لا خلاف بينهم فهم جزء أساسي من المجتمع، مضيفًا انه لابد من الاهتمام بتلك الفئة حيث بدأنا هذا العالم بتعليم المكفوفين المهارات الحياتية من إدارة الأعمال فى الكورسات المتخصصة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد أن الكورسات خاصة بمهارات الحاسب الالى منها "ICDL " والبرمجة وتصميم المواقع الالكترونية للعمل فى المؤسسات المتخصصة وتابع ان هناك مجموعة من المتميزين الذين شاركوا من قبل فى نشر الوعى والاهتمام بالمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية.
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