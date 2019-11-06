المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تأكيد السيسي علي دور الصناعة في التنمية الاقتصادية حافز إيجابي

قال محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، ان حديث الرئيس السيسي عن أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية وتأكيد القيادة السياسية علي الدور المهم للصناعة والفرص المتاحة والواعدة للقطاع الصناعي في مصر يعد حافز اجابي للغاية للقطاع الصناعي الذي يعد احد اهم قاطرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

واكد الحوت ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لمخاطبة الجهات الحكومية والرسمية لتوضيح رؤية القطاع الصناعي حول التحديات والمشكلات التي تقف حائلا امام زيادة مشاركة الصناعة في تحقيق أهداف التنمية التي انطلقت بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن عام ٢٠٢٠ هو عام الصناعة المصرية مشيرا الي ضرورة تكاتف كافة أطراف المجتمع من حكومة ومجتمع اعمال ومنظمات اعمال وقطاع خاص من اجل تحقيق طفرة في التصنيع ومن ثم زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب