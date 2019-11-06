التفاصيل الكاملة للبلاك فريدى اون لاين بمصر

بعروض حصرية وأسعار تنافسية، أعلنت مجموعة جوميا الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية ورمزها في بورصة نيويورك JMIA عن انطلاق موسم العروض والتخفيضات الذي ينتظره المصريون سنويًا خلال الفترة من 8-29 نوفمبر الحالي بأقوى العروض غير المسبوقة وبأسعار تنافسية بمنتجات محلية وعالمية ذات جودة عالية.



وتحرص الشركة العالمية سنويًا على ابتكار خدمات جديدة للعملاء الجدد والحاليين، من خلال حلول تكنولوجية تنافسية عبر تطبيقها الإلكتروني بحيث تدفع العملاء للاستفادة من التخفيضات بعد أن أصبحت منصة جوميا هي الخيار الأمثل والآمن لإجراء عمليات الشراء والتسوق عبر الإنترنت.



وخلال موسم البلاك فرايدي ، تُقدم جوميا عبر منصتها تخفيضات حصرية بأقوى العروض على مجموعة ضخمة من المنتجات و تشمل أفضل أجهزة الموبايلات، الصحة والجمال، الأزياء بجميع أنواعها، السلع الاستهلاكية، الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة اللاب توب، و العديد من اكسسوارات الكمبيوتر، والأدوات المنزلية، والساعات، والعدد اليدوية، و لوازم السيارات وغيرها.



كما تمنح الشركة الفرصة لعملائها الجدد من خلال منتجات أقل من 50 جنيه والشحن مجانا في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.



وتعقيبًا على هذه العروض، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي للشركة بمصر إن الشركة تحرص سنويًا من خلال شركاء النجاح على إطلاق مجموعة متميزة من العروض والتخفيضات التنافسية وغير المسبوقة لعملائها في مصر سواء الحاليين أو الجدد، حيث تعكس الثقة التي تتمتع بها جوميا خاصة مع حرص العملاء على انتظار موسم البلاك فرايدي الذي تجمع فيه جوميا أفضل العروض والمنتجات بتخفيضات كبيرة، مشيرًا أن البلاك فرايدي لم يعد مرتبطا بمنتج أو سلعة معينة بل امتد ليشمل الكثير من المنتجات علاوة على العروض الكثيرة التي تطرحها خلال أيام الجُمع من كل أسبوع خلال العروض محدودة المدة Flash Sale التي يقبل عليها عشرات الآلاف.



وأضاف أن البلاك فرايدي تتضمن عروضًا غير مسبوقة تتخطى مليوني عرض كما أنها مصممة لتزويّد العملاء بالمنتجات والعلامات التجارية الموثوقة من خلال صفقات وعروض حصرية كما يتم طرح فرصة ذهبية لعملائها في حالة الشراء يوم الجمعة عبر التطبيق الإلكتروني للفوز بسيارة CHERY ARRIZO 5 على مدار أربعة جُمع بعد الاشتراك في المسابقة والإجابة على السؤال، وتعتبر ميزة تقسيط المشتريات والتي تطرحها جوميا لعملائها بالتعاون مع البنك الأهلي من خلال الشراء عبر منصة JumiaPay، كما تطرح 12 عرض من العروض محدودة المدة FLASH SALES حصريا على التطبيق.



وتابع قائلًا :إن الفضل يعود إلى الشركاء الاستراتيجيين لجوميا والذين يشاركون في البلاك فرايدي هذا العام من خلال عدد من العروض الحصرية وذلك بنسبة خصومات كبيرة وإيمانًا من هذه الشركات و البائعين المشاركين الذين يبلغ عددهم أكثر من 7,000 بائع على تلبية احتياجات العملاء بعروض جديدة تبدأ كل يوم في منتصف الليل من خلال تطبيق جوميا في منتجات وسلع مختلفة.