قرار نهائي.. وقف المتورطين في سكب زيت على مقاعد الزوار بقصر العيني عن العمل

وقّع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإيقاف الموظفين الـ 3 المتسببين في واقعة سكب الزيت على مقاعد انتظار الزوار عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس التأديب، والذي بدوره سيحدد العقوبة التي سيتم تطبيقها عليهم.



وأكدت جامعة القاهرة، في بيان، أن سكب الزيت كانت تصرفًا خاطئًا من موظفين، وتمت إحالتهم للتحقيق وإيقافهم عن العمل، مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة، وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة فور العلم بها



واشارت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن المتورطين في واقعة سكب زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، تم إيقافهم عن العمل فور العلم بالواقعة.



وأوضحت عميد طب قصر العيني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإدارة بعد علمها بالحادث أمرت بتفريغ الكاميرات وفوجئت بقيام 3 من موظفي القصر بسكب الزيت على مقاعد الانتظار، والذي تسبب في زحام شديد لافتة الي ان عمال النظافة واجهوا صعوبة في إزالته البقع، حيث تم التخلص منها بعد عدة محاولات.



وكانت الأجهزة الأمنية تحركت على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد موظفي الأمن الإدارى بمستشفى قصر العينى القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.



وتم ضبط موظف الأمن المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



