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محافظات

بنشتري للعيال وصلة الرحم.. أهالي سيناء غاضبون من ارتفاع أسعار حلاوة المولد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:15 م
سوق العريش
سوق العريش
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احمد صالح
شهدت شوادر ومحلات بيع حلاوة المولد النبوي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تراجعا في نسبة الإقبال على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

وتجولت عدسة "صدى البلد" داخل شوارع مدينة العريش، ورصدت أسباب التراجع من الأهالي الذين أكدوا أن السبب الوحيد الذي جعل بعضهم يتجه للشراء "عشان خاطر العيال احنا في مولد"، حسب تعبيرهم.

وقال أحمد الشوربجي، صاحب شارد لبيع الحلوى بالعريش، إن أسعار حلوى المولد النبوي مرتفعة في القاهرة، حيث يتم جلب كميات كبيرة من هناك، وبالتالي يكون البيع هنا بسعر مرتفع.

وعن الأسعار، قال صاحب محل الحلوى إن سعر الكيلو بلغ نحو 40 جنيها في العريش للحلوى العادية، و63 جنيها للحلوى المميزة، ويتردد عليها أعداد قليلة للشراء، ولذا يحرص بعض التجار على جلب كميات صغيرة حتى لا تلحق به أي خسارة حال عدم البيع.

وذكر أحد المواطنين، ويدعى صلاح أبو أحمد، أسباب شرائه قائلا: "اشتريت 7 كيلو حلوى لتوزيعها على إخواتي وبناتي بسعر 40 جنيها للكيلو حتى يمكن لي زيارتهم من باب صلة الأرحام يوم المولد النبوي الشريف لأنها مناسبة دينية".

بينما قال عمر محمد، موظف: "اضطررت إلى شراء كيلو ونصف بسعر 60 جنيها كي ألبي رغبات أطفالي، كما أنها عادة ينتظرها الأبناء سنويا ولابد من مراعاة حاجة الأبناء إليها حتى لا ينظروا إلى غيرهم من أطفال الجيران وهم يتناولون الحلوى".

وقالت ربة منزل تدعى أم أسامة، من سكان العريش، إن الأسعار صادمة بالنسبة للأسر في سيناء، وإنها كانت تشتري 3 كيلو في الأعوام السابقة، واضطرت إلى خفض الكمية إلى كيلو واحد فقط بـ40 جنيها من الأنواع العادية لسد حاجة الأبناء.

في السياق نفسه، تواصل مديرية الصحة بالمحافظة المرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد، وتمكنت من ضبط عدد من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وكمية من حلويات المولد المعدة للبيع للمواطنين بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف، وتم إعدامها قبل أن تباع إلى المواطنين.
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