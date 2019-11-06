أهلي 2000 يواجه منشية التحريرعلي ملعب مدينة نصر

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ فريق منشية التحرير، اليوم الأربعاء، في المباراة الودية تقام المقرر إقامتها علي ملعب الأهلي بمدينة نصر.



تأتي المباراة بعد يوم واحد فقط من الفوز الكبير الذي حققه الأهلي أمس الثلاثاء على منشية حلوان الجديدة بنتيجة ٩- صفر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.



ويخوض الأهلي ودية اليوم؛ لإشراك اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة الأمس، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.



ورفع أهلي ٢٠٠٠ رصيده إلى ١٢ نقطة محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، جمعها من الفوز في ٤ مباريات بالبطولة، على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائيا للتدليك.